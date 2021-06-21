Юрист объяснила, что делать при отмене перелета

На фоне того, что многие россияне пытаются любой ценой вернуть деньги за путевки, которые из-за пандемии были отменены, активизировались мошенники. Об этом пишут «Известия».

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Юрист Анна Пойлова рассказала, как вернуть деньги за билет.

При отмене или задержании рейса по вине авиакомпании пассажир может рассчитывать на компенсации, рассказала Пойлова.

Ее можно получить, если об отмене рейса стало известно за 14 или менее дней до вылета. Однако стоит учитывать юрисдикцию: каждая страна имеет свой порядок возврата денежных средств.

Пассажирам полагается компенсация в размере 25 рублей за каждый час опоздания в конечный пункт, но не больше 50% от цены билета.

Что касается размера компенсации и вида, то они определяются исходя из страны, в которой зарегистрирована авиакомпания, подчеркнула Пойлова.

Кроме того, у пассажира есть право без доплаты улететь другим рейсом, если его предложит авиакомпания, ждать отправления своего рейса или же отказаться от перелета и вернуть полную цену неиспользованной части билета.

Отмена пассажирского сообщения из-за COVID-19 - форс-мажор. В случае отмены рейса по решению властей авиакомпании не должны выплачивать денежную компенсацию туристам. При этом пассажир имеет право получить назад полную стоимость билета или без доплаты улететь другим рейсом.

Авиакомпании имеют право не возвращать деньги, а выдать ваучер, который можно использовать в течение трех лет с даты отмененного рейса, заявила Пойлова. Если гражданин не использует ваучер в течение этого времени, авиакомпания должна вернуть деньги, заявила она.