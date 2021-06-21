Российские работодатели задумались о повышении зарплат

Работодатели в России готовы повышать зарплаты своим сотрудникам, а также расширять штат и набирать новых. Об этом со ссылкой на исследование международного кадрового агентства Kelly Services и данные сервиса по поиску работы hh.ru пишет
«Коммерсант».
Исследование Kelly Services свидетельствует, что в этом году 63% работодателей планируют провести индексацию зарплат. В основном компании готовы предложить своим работникам относительно небольшое повышение заплаты - на 4–6%.
44% работодателей, принявших участие в опросе, также заявили, что планируют расширять штат. При этом сократить число сотрудников намерены только 4% компаний, против 14% в 2020 году.
Сейчас большим спросом на фоне пандемии у работодателей пользуются сотрудники, готовые сочетать работу из дома и в офисе. Большинство работодателей (68%) сегодня ищут именно таких специалистов. Эту тенденцию подтвердили и в hh.ru.
«В среднем число таких вакансий на платформе увеличивается на 15% ежемесячно и с начала года выросло до 215 тыс. Это уже на 10% больше, чем было за весь 2020 год», - отметили там.
Однако на пути к осуществлению этих планов может встать новая волна коронавируса и связанные с ней противоэпидемические меры.
Ранее в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. А мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в столице зафиксированы случаи повторных заражений. Градоначальник связал это с новым индийским штаммом коронавируса, на который сейчас приходится почти 90% всех заражений в городе.