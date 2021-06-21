В чужом кармане: сколько зарабатывает визажист

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 27-летняя Полина Ч. Полина работает консультантом-визажистом крупного бренда в Москве.

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«Я отучилась в подмосковном колледже на экономическую специальность, но ни дня по ней не проработала. Это был советы мамы - работай, кем хочешь, но чтобы корочка была. Вот и работала я в салоне сотовой связи, потом в сетевом магазине косметики. Там девчонки начали хвалить мой макияж и я задумалась о карьере визажиста. Сейчас у меня четыре года опыта и куча разных курсов за спиной - начиная от недельных онлайн-курсов, заканчивая тремя месяцами в офлайновой школе», - рассказывает Полина.

Она отмечает, что найти обучение по карману не сложно, а некоторые успешные визажисты и вовсе учились только по YouTube-видео.

«Но точно придется потратиться на расходники. Тут дилемма - можно закупиться на китайских сайтах за копейки, но это лотерея. Если макияж нестойкий будет получаться, неудачные текстуры, химозные запахи, реакции кожи, никто во второй раз к вам не придет. Так что стоит все-таки купить приличную косметику и хорошие кисти. На нормальный набор косметики с ассортиментом цветов и кейс визажиста уйдет около тысячи долларов. У меня за первые полгода работы окупилась только школа, а потратила я на нее 50 тысяч рублей», - отмечает Полина.

Набрать базу клиентов оказалось самой большой проблемой: визажистов в большом городе много, конкуренция серьезная, поэтому Полина решила поработать на бренд.

В компанию она пришла полгода назад, в ее обязанности входит выполнение профессионального макияжа для клиентов магазина (с использованием исключительно косметики бренда), консультации и помощь в подборе косметики. Среди требований был опыт работы визажистом и наличие портфолио.

Ее зарплата состоит из основной части и бонуса, который зависит от продаж. В среднем на получает 50 000 - 55 000 рублей (в вакансии обещали до 70 тысяч), еще 5 000 - 10 000 тысяч приносят подработки (от 2 500 за мейк).

«Частично моя работа здесь завязана на продажах, я должна продвигать бренд. Но зато у меня здесь стабильный оклад, постоянная практика, скидки на косметику, оплаченные расходники и клиенты магазины, которые могут стать и моими клиентами. Каждому даю свою визитку, хоть пара человек за месяц обращаются за вечерними мейками потом. Но больших денег на фрилансе заработать не получается - в будни клиентам макияж нужен с утра, а я на основной работе. Весной-летом случаются свадебные мейки, на них зарабатываю до десяти тысяч и на эти доходы закупаюсь одеждой на весь год», - отмечает Полина.

Серьезной статьей расходов Полина называет своих подруг.

«Не будешь же ты брать деньги, когда подруга замуж выходит. Или просит бабушку порадовать - сделать макияж на юбилей. Но есть и большой плюс моей работы - возможность делать что-то по бартеру. У меня есть знакомые бровистка и мастер маникюра, я делаю им мейки для вечеринок и фотосессий, а они мне предоставляют свои услуги взамен бесплатно. Но одно могу сказать точно - даже визажисты с постоянной работой на съемочных площадках живут не очень богато. Хорошо зарабатывают инстаграмные и ютьюбовские звезды, которые продают свои курсы визажа и рекламу», - заключила Полина.

Полина живет вместе с молодым человеком в его квартире. Она покупает большую часть продуктов домой и копит на новые курсы - по коррекции и окрашиванию бровей.

Примерные траты Наталья (в месяц):

На продукты - до 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/бары) - до 15 000 рублей

На косметику для себя и работы - до 10 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 8 000 рублей

На бытовые мелочи и спонтанные покупки - около 5 000 рублей

На мобильную связь - 500 рублей