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«Стыдно жить на пособия»: чиновник из Якутии отчитал россиянку

Лера Букина
3 часа назад
В Сеть попал скриншот переписки между сотрудником пресс-службы Министерства труда Якутии и одной из местных жительниц. В переписке чиновник пристыдил женщину за жизнь на пособия. Об этом пишет ИА DEITA.RU.
Чиновник отчитал россиянку за жизнь на пособия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Женщина поинтересовалась, будет ли в июне перерасчет пособий на детей в возрасте с трех до семи лет.
Чиновник, отвечая на ее вопрос, сначала написал: «Выходной». Однако на этом он решил не останавливаться и написал, что он «воспитывает свою семью без помощи государства». После этого сотрудник пресс-службы и вовсе не сдержался, добавив: «Просто жить на пособие стыдно».
sakhaday
После того как инцидент стали массово обсуждать в соцсетях, чиновник извинился, но от своих слов не стал отказываться. Более того, он продолжал с издевкой указывать на то, что «сам в ответе за свою семью» и на пособие «принципиально не подавал».
Вместе с тем он признал, что ряду семей действительно нужны пособия.
«В данном комментарии я выразил свою личную позицию как продолжение своего ответа, который я написал подписчику», - заявил чиновник.
Как стало известно, правительство Москвы предоставит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых оба родителя не старше 36 лет.
Личный счет,Правительство Москвы,РИА "Дейта",
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