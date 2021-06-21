Чиновник отчитал россиянку за жизнь на пособия

В Сеть попал скриншот переписки между сотрудником пресс-службы Министерства труда Якутии и одной из местных жительниц. В переписке чиновник пристыдил женщину за жизнь на пособия. Об этом пишет ИА DEITA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Женщина поинтересовалась, будет ли в июне перерасчет пособий на детей в возрасте с трех до семи лет.

Чиновник, отвечая на ее вопрос, сначала написал: «Выходной». Однако на этом он решил не останавливаться и написал, что он «воспитывает свою семью без помощи государства». После этого сотрудник пресс-службы и вовсе не сдержался, добавив: «Просто жить на пособие стыдно».

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После того как инцидент стали массово обсуждать в соцсетях, чиновник извинился, но от своих слов не стал отказываться. Более того, он продолжал с издевкой указывать на то, что «сам в ответе за свою семью» и на пособие «принципиально не подавал».

Вместе с тем он признал, что ряду семей действительно нужны пособия.

«В данном комментарии я выразил свою личную позицию как продолжение своего ответа, который я написал подписчику», - заявил чиновник.