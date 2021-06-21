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Возвращение конкурента: Отдых в России подешевеет после открытия Турции

Алиса Селезнёва
4 часа назад
Возобновление авиасообщения с зарубежными курортами стало хорошей новостью, так как конкуренция позволит снизить цены на отдых в России. Об этом со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина пишет Business FM.
Возвращение конкурента: Отдых в России подешевеет после открытия Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, возник ажиотажный спрос на туры в эту страну.
По словам Горина, из-за закрытого авиасообщения с зарубежными курортами юг России оказался переполнен, а пятизвездочный отель в Анапе стоил как отдых на Мальдивах, включая перелет. При этом он усомнился в том, что россияне начнут массово отменять бронь на российских курортах после открытия Турции.
«Не все туристы могут выезжать за границу, так как есть категории, которым не рекомендован или запрещен выезд в зарубежные страны. А также очень много туров было куплено по акциям с кешбэком и ранним бронированиям», - пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Дмитрий Горин подчеркнул, что открытие зарубежных направлений — это появление конкуренции, большего объема предложений, которые необходимы российскому рынку.
«Честно говоря, это очень хорошо сейчас, так как мы столкнулись с ситуацией, когда просто не можем ничего предложить на июль-август из категории отелей четыре-пять звезд на наших популярных морских курортах», - заметил он.
Представитель АТОР также выразил уверенность, что сейчас отели вынуждены будут скорректировать цены под рыночные условия, снизив их, если они были завышены.
Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Business FM,
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