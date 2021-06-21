Возвращение конкурента: Отдых в России подешевеет после открытия Турции

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12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. После чего в Сочи хлынул поток туристов. На майские праздники загруженность курорта местами доходила до 90-100%. После того, как было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, возник ажиотажный спрос на туры в эту страну.

По словам Горина, из-за закрытого авиасообщения с зарубежными курортами юг России оказался переполнен, а пятизвездочный отель в Анапе стоил как отдых на Мальдивах, включая перелет. При этом он усомнился в том, что россияне начнут массово отменять бронь на российских курортах после открытия Турции.

«Не все туристы могут выезжать за границу, так как есть категории, которым не рекомендован или запрещен выезд в зарубежные страны. А также очень много туров было куплено по акциям с кешбэком и ранним бронированиям», - пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Дмитрий Горин подчеркнул, что открытие зарубежных направлений — это появление конкуренции, большего объема предложений, которые необходимы российскому рынку.

«Честно говоря, это очень хорошо сейчас, так как мы столкнулись с ситуацией, когда просто не можем ничего предложить на июль-август из категории отелей четыре-пять звезд на наших популярных морских курортах», - заметил он.