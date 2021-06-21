Россиян ждет новый скачок инфляции

Средние цены в промышленности РФ увеличились за годовой период на треть, цены на товары в рознице скоро тоже поднимутся.

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Цены производителей промтоваров в России подскочили за год более чем на 35%. При этом рост средних розничных цены на товары и услуги составил «всего» 6%. Промышленная инфляция в скором будущем перенесется на конечного потребителя – то есть на розницу. Резкий рост цен у отечественных производителей эксперты объясняют воздействием цен мирового рынка, а также монополизацией российской экономики.

Средние цены в отечественной промышленности в мае текущего года были на 35,3% выше, чем годом ранее. Ускоренное повышение цен фиксируется как в секторе добычи, так и в секторе переработки, а также в коммунальном и энергетическом секторах, сообщает «Независимая газета».

Следует отметить, что объяснения повышению инфляции часто зависят от принадлежности к экономическому клану. Так, сторонники главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной считают, что причина скачка инфляции состоит в увеличившемся конечном спросе. Они выступают в поддержку повышения ключевой ставки руководством ЦБ РФ. При этом сами производители говорят о росте собственных издержек, связанных с импортом, и никак не зависящих от виражей денежно-кредитной политики.

В добывающих отраслях промышленности с начала года цены выросли на 32,6%. В обрабатывающих цены с начала года выросли на 14,3%, сообщили в Росстате.

За недельный период с 7 по 13 июня статистическое ведомство отметило рост цен на бензин в 67 центрах субъектов РФ. Больше всего бензин увеличился в стоимости за неделю в Иванове – на 1,1%, Салехарде – на 1% и Чите – на 0,7%.