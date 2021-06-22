На заработки: в каких регионах самые высокие зарплаты

Россияне на лето могут отправиться на сезонную работу в разные регионы РФ: от сбора чая до уборки номеров в гостиницах. «Российская газета» перечислила самые востребованные профессии и рассказала, где предлагают самые высокие зарплаты.
Так, например, жители Камчатки могут переселиться на побережье — рыбаки и обработчики сырья тут зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц. В Крым нужно ехать тем, кто хочет поработать в сфере услуг. На полуострове работает 90 государственных гостиниц, в которых требуется около двух тысяч сотрудников на сезон.
Летом администраторы гостиниц в регионе зарабатывают около 45 тысяч рублей, горничные — до 40 тысяч, а повара — до 50 тысяч.
В Петербурге можно устроиться на сезон садовником. Он получает от 65 тысяч рублей в месяц.
На Кубани россияне могут зарабатывать от 100 до 170 тысяч рублей на сборе чая.
В день опытный сборщик может заработать 5–6 тысяч рублей, — прокомментировал главный агроном предприятия «Солохаульский чай» Владимир Гребенников.