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В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35 процентов

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан необходимо повысить ставку до 35%.
В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35%
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
С 1 января этого года в России введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%.
«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.
Аксаков пояснил, что доходы от пяти миллионов рублей до 10 могут облагаться налогом в 15%, от 10 миллионов до 15 - 20% и так далее.
Он отметил, что доходы от повышенного налога можно будет направлять на помощь нуждающимся гражданам.
Личный счет,Анатолий Аксаков,Госдума,РИА Ura.ru,
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