В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан необходимо повысить ставку до 35%.

С 1 января этого года в России введена прогрессивная шкала налогообложения. Граждане, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить налог не 13%, а 15%.

«Посмотрим, как будут 15% работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — заявил парламентарий в беседе с Ura.ru.

Аксаков пояснил, что доходы от пяти миллионов рублей до 10 могут облагаться налогом в 15%, от 10 миллионов до 15 - 20% и так далее.