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Поправки в Жилищный кодекс: части россиян снизили квартплату

Лера Букина
1 час назад
Содержание жилого помещения и ЖКУ в бывших ведомственных общежитиях будут обходиться гражданам дешевле. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Поправки в Жилищный кодекс: части россиян снизили квартплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отныне квартплата должна быть аналогична условиям договора социального найма.
22 июня данные поправки вступили в силу.
Как отмечается, к отношениям по пользованию этими помещениями используются определенные положения гражданского и жилищного законодательства о договоре найма жилого помещения. Соответственно, договор является бессрочным.
Изменения требовались, поскольку часто собственниками бывших муниципальных и государственных общежитий, которые достались им по приватизации, назначались проживающим там коммерческие тарифы.
Тарифы на тепло и воду в России в ближайшие годы будут расти, но не более чем на 4%. Это следует из прогноза Минэкономразвития для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.
Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, цены на услуги ЖКХ в России повысились на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, что является рекордным показателем за 19 лет. Эксперты считают, что ситуация с подобным ростом цен связана с пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.
Личный счет,Минэкономразвития,
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