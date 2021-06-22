Поправки в Жилищный кодекс: части россиян снизили квартплату

Как отмечается, к отношениям по пользованию этими помещениями используются определенные положения гражданского и жилищного законодательства о договоре найма жилого помещения. Соответственно, договор является бессрочным.

Изменения требовались, поскольку часто собственниками бывших муниципальных и государственных общежитий, которые достались им по приватизации, назначались проживающим там коммерческие тарифы.

Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, цены на услуги ЖКХ в России повысились на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%, что является рекордным показателем за 19 лет. Эксперты считают, что ситуация с подобным ростом цен связана с пандемией коронавируса, во время которой некоторые регионы решили не увеличивать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.