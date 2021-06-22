Избавляйтесь от налички: Делягин дал совет россиянам

По мнению экономиста Михаила Делягина, российские власти будут усиливать контроль за оборотом наличных денег, и россиянам уже сейчас стоит выходить из «серой зоны». Об этом пишет ИА DEITA.RU.

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В России уже начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону. Под обязательный контроль попадают операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей. Также установлен надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.

Делягин уверен, что законодательство в России и дальше будет развиваться в сторону все большего контроля за оборотом денег. И вскоре у тех, кто привык уходить от налогов при помощи «серых» схем с использованием налички, возникнут серьезные проблемы.

При этом, по мнению экономиста, с пристальным вниманием налоговых органов столкнутся люди любого уровня доходов.

Затруднения в использовании наличных денег начнут испытывать как олигархи, которые больше не смогут вывозить из страны чемоданы бумажных банкнот, так и самые обычные жители России, которые привыкли получать зарплату «в конверте».