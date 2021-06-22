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Снова индексация: цены на газ для населения вырастут

Лера Букина
42 минуты назад
Цены на газ с 1 июля вырастут на 3%. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на портале правовой информации.
Снова индексация: с 1 июля цены на газ вырастут на 3%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Как утверждается, оптовая стоимость газа учитывается при формировании цен для потребителей. Наиболее низкая - в Ямало-Ненецком автономном округе. За тысячу кубометров топлива после повышения стоимость газа будет составлять 2769 рублей. Для Москвы и Московской области стоимость тысячи кубометров газа составит 5050 рублей. Кавказ – лидер по высокой цене - 5 155 рублей.
Минэкономразвития некоторое время назад сообщило, что оптовые тарифы на газ для всех групп потребителей, включая население, поднимутся в 2021 году не более чем на 3%, как и в прежние годы. Вместе с тем в 2022-2024 годах ежегодный рост указанных цен также не станет больше 3%.
Согласно прогнозу ведомства, индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям в целом по стране «будет осуществляться темпами не выше инфляции». В документе отмечалось, что в июле 2020 года тарифы должны проиндексировать на 3,2%, однако этого не случилось. В июле 2021 года они будут повышены на 3,7%, а в 2022-2024 годах - на 4% каждый год.
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