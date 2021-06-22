Снова индексация: с 1 июля цены на газ вырастут на 3%

Как утверждается, оптовая стоимость газа учитывается при формировании цен для потребителей. Наиболее низкая - в Ямало-Ненецком автономном округе. За тысячу кубометров топлива после повышения стоимость газа будет составлять 2769 рублей. Для Москвы и Московской области стоимость тысячи кубометров газа составит 5050 рублей. Кавказ – лидер по высокой цене - 5 155 рублей.

Согласно прогнозу ведомства, индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям в целом по стране «будет осуществляться темпами не выше инфляции». В документе отмечалось, что в июле 2020 года тарифы должны проиндексировать на 3,2%, однако этого не случилось. В июле 2021 года они будут повышены на 3,7%, а в 2022-2024 годах - на 4% каждый год.