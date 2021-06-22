«Налоговые льготы»: в Visa рассказали о новом мошенничестве

Восстановление экономической активности стало драйвером активизации мошенников – «социальных инженеров», которые крадут средства граждан, предлагая оформить беспроцентный кредит. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер

«В дополнение к уже привычным звонкам от якобы сотрудников банка во время первой волны пандемии мошенники стали активно предлагать так называемую помощь в получении различных пособий (по потере работы) или беспроцентных кредитов, в возврате налогов или получении налоговых льгот», – приводит агентство его слова.

Часто схема выглядит следующим образом: злоумышленники обращаются к своим потенциальным жертвам с просьбой предоставить все данные банковской карты «для перечисления этих денег и оплаты комиссии за посреднические услуги». В действительности же мошенники пользуются этой информацией для списания средств.

Кроме того, появилось большое количество фальшивых сайтов, на которых предлагается покупка с большой скидкой медицинских товаров, в частности, масок и антисептиков. Цель мошенников – убедить человека перевести им средства или выманить платежную информацию.

Повышение финансовой грамотности держателей карт, по словам Бернера, - самый эффективный способ борьбы с «социальными инженерами». Он также отметил, что Visa постоянно проводит образовательные кампании для потребителей, которые учат их распознавать мошенников. Кроме того, как указал Бернер, компания работает с банками для объединения усилий по борьбе с мошенническими действиями.