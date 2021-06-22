Хлебное место: где летом заработать ₽450 тысяч за месяц

90 государственных гостиниц в Крыму способны трудоустроить около двух тысяч сотрудников в 2021 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Министерство курортов и туризма Республики Крым.

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На полуострове летом 2021 года повару смогут платить в месяц до 50 тысяч, администратору гостиницы - до 45 тысяч, горничной - до 40 тысяч, а аниматору - до 30 тысяч рублей.

На курортах Кубани горничным, уборщицам, посудомойщицам, официантам, кондитерам и поварам на курортах Кубани готовы платить в месяц - от 30 до 60 тысяч рублей.

Востребованной для сезонников вакансией в Краснодарском крае является сборщик чая. Ему могут там предложить от 100 до 170 рублей за собранный килограмм, заявил главный агроном предприятия «Солохаульский чай» Владимир Гребенников.

«В день опытный сборщик может заработать 5-6 тысяч рублей», — подчеркнул он.

Некоторые получают в месяц до 90 тысяч рублей.

Южные регионы России особенно сильно нуждаются в сборщиках фруктов и ягод. Только на одном предприятии в Ростовской области готовы нанять до 150 сезонных рабочих. Платить готовы буквально на следующий день после работы. В день можно получать 1250-2500 рублей. При работе без выходных за месяц зарплата может достичь 75 тысяч рублей.

Сборщиков ягод ждут и в центральной части России, в частности, в Липецкой области.

В Санкт-Петербурге садовникам готовы платить одну из самых высоких сезонных зарплат - от 65 тысяч рублей в месяц.

Рыбаки и рыбообработчики на Камчатке могут получать около 30 тысяч рублей в месяц.

Больше всего можно заработать летом в Томской области, где расположено более 30 кедровников. За день шишкарь в Томской области может заработать до 15 тысяч, для этого ему надо собрать пять-семь мешков. А за месяц - 450 тысяч рублей.