В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей

В России необходимо рассмотреть возможность предоставить семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми бесплатные места на парковках во всех регионах страны. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT.
В своем письме Бессараб подчеркнула, что в ряде регионов многодетным семьям уже сейчас предоставляют бесплатно места для парковки личного автомобиля, однако в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.
Она также предложила сформировать и вести в стране специальный реестр многодетных семей.
Некоторое время назад Бессараб выступила за то, чтобы разрешить гражданам тратить средства материнского капитала на покупку авто.
Недавно уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что многодетным семьям нужно предоставить особые условия получения туристического кешбэка.