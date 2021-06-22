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В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей

Лера Букина
2 часа назад
В России необходимо рассмотреть возможность предоставить семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми бесплатные места на парковках во всех регионах страны. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает RT.
В Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей
Фото: ТАССТАСС
Обращение было направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
В своем письме Бессараб подчеркнула, что в ряде регионов многодетным семьям уже сейчас предоставляют бесплатно места для парковки личного автомобиля, однако в большинстве субъектов такая возможность не предоставляется.
Она также предложила сформировать и вести в стране специальный реестр многодетных семей.
Некоторое время назад Бессараб выступила за то, чтобы разрешить гражданам тратить средства материнского капитала на покупку авто.
Недавно уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что многодетным семьям нужно предоставить особые условия получения туристического кешбэка.
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