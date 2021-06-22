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"Не бросайтесь деньгами": как получить накопительную часть пенсии

Елена Прошина
51 минуту назад
Забывшие про накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах россияне могут получить средства в любой момент времени. Об этом "Рамблеру" заявил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, комментируя данные о том, что 2,1 млн россиян пенсионного возраста в 2020 году решили не обращаться за выплатой накопительной пенсии.
"Многие просто не знают, что происходит с накопительной пенсией. Во-первых, это когорта людей, которые немного работали в период, когда действовал закон о накопительной пенсии. Их немного, но, тем не менее, они в это число попали. Вторая когорта — те, кто просто не знает, что у них образовывались накопительные компоненты, относились к этому невнимательно. Платили взносы за них работодатели - и платили. Мы всегда говорили, что накопительный компонент должен быть добровольным. Тогда люди будут сами за этим следить. А когда это было частью взносов в обязательную систему, люди невнимательно отнеслись.

На то, что некоторые россияне не получили положенную им накопительную часть пенсии, также повлияли сбои при передаче информации из Пенсионного фонда в негосударственные фонды, в управляющие компании.

При этом надо сказать и успокоить людей: за своими накоплениями они могут обратиться в любой момент времени. Накопления никуда не могут деться - они именные, они внесены в фонд по персонализированным пенсионным счетам граждан, и они принадлежат им. Поэтому надо обратиться в свои негосударственные пенсионные фонды. Если там нет соответствующей информации - обратиться в обычный пенсионный фонд, там найдут пенсионные накопления граждан и помогут оформить их получение. У кого-то это будет несколько тысяч рублей, у кого-то - несколько десятков тысяч рублей. Не надо бросаться этими деньгами. Это заслуженные людьми средства, которые они недополучили в виде заработной платы. Они скопились, и их надо получить", - заявил Рязанский.
Личный счет,Валерий Рязанский,Совет Федерации,РИА Новости,
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