"Не бросайтесь деньгами": как получить накопительную часть пенсии

"Многие просто не знают, что происходит с накопительной пенсией. Во-первых, это когорта людей, которые немного работали в период, когда действовал закон о накопительной пенсии. Их немного, но, тем не менее, они в это число попали. Вторая когорта — те, кто просто не знает, что у них образовывались накопительные компоненты, относились к этому невнимательно. Платили взносы за них работодатели - и платили. Мы всегда говорили, что накопительный компонент должен быть добровольным. Тогда люди будут сами за этим следить. А когда это было частью взносов в обязательную систему, люди невнимательно отнеслись.
На то, что некоторые россияне не получили положенную им накопительную часть пенсии, также повлияли сбои при передаче информации из Пенсионного фонда в негосударственные фонды, в управляющие компании.
При этом надо сказать и успокоить людей: за своими накоплениями они могут обратиться в любой момент времени. Накопления никуда не могут деться - они именные, они внесены в фонд по персонализированным пенсионным счетам граждан, и они принадлежат им. Поэтому надо обратиться в свои негосударственные пенсионные фонды. Если там нет соответствующей информации - обратиться в обычный пенсионный фонд, там найдут пенсионные накопления граждан и помогут оформить их получение. У кого-то это будет несколько тысяч рублей, у кого-то - несколько десятков тысяч рублей. Не надо бросаться этими деньгами. Это заслуженные людьми средства, которые они недополучили в виде заработной платы. Они скопились, и их надо получить", - заявил Рязанский.