В Госдуме предложили назначать пенсии отцам трех и более детей с 57 лет

Папам тоже В Госдуме
предлагают назначать пенсии многодетным отцам с 57 лет. Соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в конце недели, рассказал "Газете.Ru" его автор, депутат Максим Зайцев
. "Принятие такого закона позволит оказать реальную помощь многодетным отцам и в целом окажет положительное воздействие на демографическую ситуацию в России", - сказал он. После реформы 2018 года пенсионный возраст начал постепенно увеличиваться и к 2028 году составит 60 лет для женщин и 65 лет – для мужчин. Однако, согласно закону "О страховых пенсиях" за отдельными категориями граждан сохранено право на досрочный выход на пенсию. Например, женщины, которые родили и воспитали четверых детей до восьми лет, могут получать пенсионные выплаты уже с 56 лет при условии 15-летнего трудового стажа. По аналогии с ними матери троих детей имеют право выйти на пенсию с 57 лет. "При этом, что касается категории многодетных отцов, то они не являются наравне с женщинами льготными лицами, имеющими право на досрочное назначение страховой пенсии, за исключением случаев, если мужчины являются опекунами инвалидов с детства или лицами, являвшимся опекунами инвалидов с детства", - пояснил Зайцев. Законопроект призван устранить эту дискриминацию и назначить пенсию для мужчин, которые воспитали трех и более детей, в 57 лет при условии 15-летнего трудового стажа. "Поддержка должна быть прямой" Председатель комиссии Общественной палаты
по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок
сочла инициативу "сомнительной". "Если ухаживал за ребенком вместо супруги, это уже включается в его пенсионные основания (отцы-одиночки получают пенсию по потере кормильца в случае смерти супруги или алименты в случае развода – "Газета.Ru"). Ранний же выход многодетных мужчин на пенсию – неправильная история, на мой взгляд", - заявила она. Поддержку многодетных семей, по мнению Починок, стоит осуществлять прямыми выплатами, а не через пенсии. "Если бы были введены ежемесячные выплаты на каждого ребенка – это стало бы реальным доходом семей, за счет которого они смогли бы улучшать условия жизни", - пояснила она. "Предоставить возможность надо" Доктор экономических наук НИУ ВШЭ
, заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Сергей Смирнов
, напротив, поддержал инициативу. "Мне кажется, что в таком гендерном выравнивании ничего плохого нет. Когда много детей – это все равно огромная нагрузка и в физическом, и в финансовом смысле. Конечно, один человек будет сидеть и ждать этих 57 лет, чтобы выйти на пенсию и больше не работать, другой же продолжит трудиться, чтобы обеспечить семью. Но предоставить такую возможность надо", - пояснил он. Однако, отметил он, возможно, имеет смысл "детализировать параметры", чтобы отцы с разным числом детей выходили на пенсию в разное время. Например, в 57 обеспечить такое право родителю пятерых сыновей и дочерей, в 58 – четверых, в 59 – троих.