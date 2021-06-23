Россиянам рассказали о возможности уйти в отпуск на год

У работника есть возможность получить «отпуск без сохранения содержания» по уважительной причине, однако лишь работодатель определяет, что ей считается. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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По закону государственные и муниципальные служащие могут взять отпуск сроком до 1 годан. Другим категориям работников продолжительность отпуска без сохранения содержания определяет работодатель.

Работнику необходимо лишь написать заявление и получить согласие от руководства на отпуск без сохранения содержания на длительный срок, отметила Иванова-Швец.

Часто компании принимают такие меры, когда находятся в трудном финансовом положении, отметила она.

«Но уходя сейчас в такой отпуск, работник должен понимать, что в это время он не только не получает зарплату, но и не накапливает время очередного отпуска. Если работник уйдет в отпуск на год, то для следующего отпуска ему засчитают только 14 дней», – указала специалист.

Она также обратила внимание на отсутствие формирования страхового стажа и отчислений в ПФР во время такого отпуска.

В Трудовом кодексе прописаны два вида отпусков – ежегодный оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения содержания, отметила эксперт. Ежегодный оплачиваемый отпуск нужно заработать, за отработанный год работнику положен отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Дополнительно оплачиваемый отпуск могут предоставить сотруднику за ненормированный рабочий день, а также за определенные виды профессиональной деятельности.