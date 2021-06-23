Стартапы дня: зарабатываем на американских хрущевках и бумажной земле

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Boxabl: система для строительства «американских хрущевок»

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Стартап Boxabl создал строительную систему для серийного производства малоэтажных домов. Миссия компании - существенно снизить стоимость жилья.

Строительные модули Boxabl производятся на заводе, позволяют создать множество индивидуальных конфигураций и легко доставляются заказчику. Более 20 тысяч человек сделали предзаказ на модули Boxabl, среди заказчиков - федеральное правительство США. В стартапе подчеркивают, что рынок строительства жилья сейчас оценивается в триллион долларов.

Модуль Casita, представляющий собой маленький дом-студию, складывается до размеров, позволяющих перевезти его на прицепе, а на месте раскладывается и превращается в полноценный дом за несколько часов. Продавать его планируют за 50 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей). В стоимость будут входить стиральная машина, сушилка, холодильник, плита, ванная комната, кухня, электричество и отопление. Владельцам останется приобрести мебель.

В Boxabl заверяют, что материал, из которого будут производиться дома, - прочный, безопасный и устойчивый.

На платформе StartEngine стартап собрал почти четыре миллиона долларов от 3 507 инвесторов. Минимальная инвестиция - 499,84 доллара. Стоимость компании оценивается в 226 миллионов долларов.

PittMoss: «бумажная» земля для сада

Стартап PittMoss предлагает садоводам почву, сделанную из органической переработанной бумаги. С помощью своего продукта компания хочет бороться с отходами земледелия и выбросами CO2.

В PittMoss отмечают, что сейчас свалки заполнены пригодными для повторного использования материалами из целлюлозного волокна - старыми газетами, картоном и другими бумажными изделиями. Создатели стартапа отмечают, что многие, казалось бы, безвредные для окружающей среды продукты (вроде торфяного грунта для горшечных культур) создают «огромные выбросы CO2» и требуют чрезмерного полива.

Почвы PittMoss, как утверждают в компании, «лучше подходят для растений и планеты» - целлюлозная основа позволяет доставлять к растениям больше воздуха, воды и питательных веществ. Структура волокон PittMoss - это «секретный и защищенный ингредиент», который не может быть воспроизведен другими компаниями и не содержит органических веществ и пестицидов.

Стартап привлек на платформе Republic более 232 тысяч долларов от 800 инвесторов. Минимальное вложение - сто долларов.

Honeybee Burger: «пчелиный» бургер с заботой о планете

Стартап Honeybee Burger создал фастфуд «на 100% растительной основе». Название компании - отсылка к медоносным пчелам, от которых зависит один из каждых трех проглоченных человеком кусочков еды.

В Honeybee отмечают, что обычно для веганских бургеров используют фасолевые котлеты, которые даже не пытаются имитировать говядину и не очень нравятся любителям традиционных бургеров. При этом сегмент бургеров является крупнейшим в фастфуде - около 30 процентов или более 90 миллиардов долларов от общего рынка фастфуда США.

В компании утверждают, что их бургеры похожи на настоящие и имеют вкус мяса, хотя полностью сделаны из растений.

Пилотное кафе Honeybee продемонстрировало эффективность, генерируя валовой объем продаж более 1150 долларов на фут (по сравнению с 400 - 645 долларами для популярных сетевых фастфудов).