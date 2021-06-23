«Цементируют бедность»: экономист указал на необходимость менять условия оплаты труда

Повышение уровня минимальной оплаты в 2022 году до 13 617 рублей не будет способствовать «вытягиванию из бедности» части населения России, если бизнес не изменит подход к найму рабочих и заработной плате. Об этом на страницах ТАСС заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов

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С нового года в России изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели вычисляют исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Таким образом, повышение МРОТ на 5,5% по сравнению с показателем 2020 года (12 130 рублей) затронуло 3,9 млн работников. А прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля. В следующем году прожиточный минимум будет составлять 11 950 рублей, а для трудоспособного населения - 13 026 рублей

По мнению экономиста, сосредотачиваться только на методике расчета МРОТ значит «упускать из внимания проблемы с низкой заработной платой большой доли россиян». А прежде чем говорит о существенном увеличении выплат, нужно «переломить некоторые практики работодателей, цементирующие бедность».

«Первым шагом должно стать введение минимальной почасовой ставки оплаты труда. Для ситуации 2022 года она могла бы составить 85–86 рублей. ( ) А неолиберальный принцип «меньше рабочих, но больше нагрузка» надо заменить в экономике на кейнсианский подход «зачем нанимать двух, когда можно нанять трех», - считает Василий Колташов.

Он уверен, что внедрение этих принципов позволит увеличить число потребителей, уменьшить и предотвратить рост безработицы и создать стимул для работодателя вводить новые технологии и повышать производительность труда вместо того, чтобы жаловаться на работу и так перегруженного персонала.