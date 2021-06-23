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Россияне отказываются от снятия наличных

Праймиещё 1
2 часа назад
Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
Россияне отказываются от снятия наличных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, в первом квартале этого года было совершено 548,5 миллиона операций по снятию наличных почти на 6,4 триллиона рублей. Согласно статистике, меньший показатель (530,4 миллиона операций) в последний раз был зафиксирован ровно десять лет назад — в первом квартале 2011 года.
На этой неделе ЦБ опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.
Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.
Личный счет,Центральный банк России,РИА Новости,
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