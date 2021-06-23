"Цинизм": Как государство экономит на пенсионерах

Российские власти принимают циничные решения, которые позволяют государству экономить на смертности населения страны, считает журналист «Царьграда» Юрий Пронько

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По словам Пронько, пенсионная реформа в стране свелась к тому, что люди стали выходить на заслуженный отдых позже, а государство – экономить на тех, кто до пенсии не дожил.

Журналист отмечает, что мужское население РФ по продолжительности жизни находится между Руандой и Гаити. 40% мужчин не доживает до пенсионного возраста в 65 лет.

С момента запуска пенсионных изменений пенсионеров в России стало меньше на 1 миллион 276 тысяч человек. Это рекордный уровень с 1998 года. Сокращение числа пенсионеров связано в том числе и с увеличением избыточной смертности в России из-за коронавируса.

Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек. В первом квартале этого года умерли еще 584 тысячи. Рост смертности – на 26,9% в годовом выражении – стал рекордным с 1947 года.

«Когда начинаешь анализировать и сопоставлять цифры и факты, то осознаешь, что цинизм и экономия на смертности возведены чуть ли не в рамки государственной политики», - пишет Пронько.

По словам журналиста, государству, в Конституции которого говорится, что является социальным, нельзя было поднимать пенсионный возраст, рассчитывая на том, что 40% граждан просто не доживут до пенсии.