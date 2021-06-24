«Крик души сочинца»: все подорожало в разы

Автор блога «Восторг Сочи» на платформе «Яндекс.Дзен» рассказал, что в 2021 году в Сочи всё резко подорожало и для жизни там теперь требуется зарплата не меньше ста тысяч рублей.

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Автор блога - владелец туристического агентства, в этом году ему пришлось повысить цены.

Он отметил, что ранее аренда точки для продажи экскурсий стоила около 200 тысяч рублей за сезон, а сейчас - минимум полмиллиона. Зарплаты сотрудников с 50 тысяч выросли до 80 - 100 тысяч, а аренда туристического автомобиля подорожала с трех до пяти тысяч рублей в сутки.

«Все расходы на содержания своего бизнеса выросли более чем в 2 раза. А что делать мне, если не повышать цены? Ведь я не занимаюсь альтруизмом», - отметил автор (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он добавил, что специалистам в Сочи сейчас предлагают достойные зарплаты (от 70 тысяч для повара или строителя), но сотрудников не хватает - все местные уже работают, а приезжие не осилят плату за аренду жилья.

«Минимум 30.000 руб. уйдет на снятие ОДНОЙ комнаты (не квартиры, а более-менее приличной комнаты)», - заявил автор.

По его словам, еще десять тысяч уйдет на покупку еды в супермаркетах и перекусы в столовой, столько же - на перемещение по городу на такси или личном авто.

Автор отметил, что цены начали расти из-за «некоторых граждан», которые во время пандемии «решили навариться на безвыходной ситуации с закрытыми границами».

«Большинство сочинцев понимает, что наш город сам себе роет могилу с бесконечным удорожанием цен. Но и мы физически существовать при низких ценах на свои услуги не можем, иначе фактически будем голодать!» - заключил он.

Многие россияне решили провести отпуск в Сочи и Крыму после отмены рейсов в Турцию. На фоне наплыва туристов стоимость проживания в сочинских гостиницах выросла на 50 процентов.