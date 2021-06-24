Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Стало известно, кто рискует остаться без пенсии в июле

Праймиещё 3
59 минут назад
Согласно требованиям Федерального закона "О национальной платежной системе", с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы "Мир" и, если ее нет, на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Об этом рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Кто рискует остаться без пенсии в июле?
Фото: © РИА Новости. Евгений Епанчинцев© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
По словам эксперта, возможны следующие ситуации:
Видео дня
— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например, Visa или Mastercard, но при этом у него уже имелась карта "Мир", а также счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия;
— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например Visa или Mastercard, есть счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" не имелось;
— у пенсионера отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия.
В первом случае вопрос решается легче всего: нужно сообщить реквизиты карты "Мир", счёта или вклада в отделение ПФР до 1 июля.
"Чтобы пенсия перечислялась на новую карту, необходимо подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты "Мир". Это можно сделать через личный кабинет банка, портал Госуслуг, через отделение ПФР или также через МФЦ. Узнать же этот 20-значный номер счета карты можно либо в офисе банка, через устройство самообслуживания (банкомат, терминал), либо в личном кабинете на сайте банка", — объясняет Финогенова.
Во втором случае пенсионеру будет необходимо написать заявление в банк и завести именную карту "Мир". Этот процесс занимает как минимум семь дней, поэтому лучше начать процесс оформления заранее. "Обслуживание банковской карты, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты – бесплатно, а на остаток, в Сбербанке, например, начисляются проценты", — говорит специалист.
В третьем случае необходимо завести карту "Мир", открыть счет или вклад с возможностью пополнения и снятия в офисах Сбербанка или через его онлайн сервис. После чего реквизиты карты "Мир", счёта или вклада нужно будет сообщить в отделение ПФР до 1 июля.
Если пенсионер по каким-то причинам не хочет пользоваться услугами банка, то он может получать пенсию через "Почту России", а доставлять пенсию на дом будет почтальон.
По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис. Можно также будет впоследствии перевести деньги с текущего счета на счет новой карты "Мир" онлайн, через личный кабинет Сбербанка.
"Что касается других банков, где у пенсионера был ранее открыт счет для перечисления пенсий, то их сотрудники после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем денег и сообщить ему о необходимости оформления карты "Мир"", — заключила эксперт.
Личный счет,Visa,НСПК,Почта России,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители