Кто рискует остаться без пенсии в июле?

— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например Visa или Mastercard, есть счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" не имелось;

— у пенсионера отсутствует карта "Мир", а также нет счёта или вклада с возможностью пополнения и снятия.

По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис. Можно также будет впоследствии перевести деньги с текущего счета на счет новой карты "Мир" онлайн, через личный кабинет Сбербанка.