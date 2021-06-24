Кто рискует остаться без пенсии в июле?

— пенсионер получал ранее пенсию на карты других платежных систем, например Visa или Mastercard, есть счёт или вклад с возможностью пополнения и снятия, но карты "Мир" не имелось;
Во втором случае пенсионеру будет необходимо написать заявление в банк и завести именную карту "Мир"
. Этот процесс занимает как минимум семь дней, поэтому лучше начать процесс оформления заранее. "Обслуживание банковской карты, на которую будут перечисляться пенсии и социальные выплаты – бесплатно, а на остаток, в Сбербанке
, например, начисляются проценты", — говорит специалист.
По словам Финогеновой, если до 1 июля пенсионер не успеет оформить карту "Мир", то его деньги не пропадут. Сбербанк, например, откроет текущий счет, с которого можно будет снять деньги, лично явившись в офис. Можно также будет впоследствии перевести деньги с текущего счета на счет новой карты "Мир" онлайн, через личный кабинет Сбербанка.