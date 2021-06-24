Молодых должников стали активнее передавать коллекторам

Речь идёт о задолженностях россиян, которые не достигли 25-летнего возраста.

Фото: ТАСС ТАСС

В первом квартале доля таких неплательщиков достигла 20%, удвоившись с аналогичным периодом до начала пандемии. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, передаёт РБК. Коллекторы стали чаще работать также с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.