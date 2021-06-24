Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых заёмщиков

Говорит Москваиещё 1
2 часа назад
Речь идёт о задолженностях россиян, которые не достигли 25-летнего возраста.
Молодых должников стали активнее передавать коллекторам
Фото: ТАССТАСС
В первом квартале доля таких неплательщиков достигла 20%, удвоившись с аналогичным периодом до начала пандемии. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, передаёт РБК. Коллекторы стали чаще работать также с самыми молодыми получателями микрозаймов в возрасте 18–20 лет.
Аномальный рост доли неплательщиков зафиксировали в компании Debex, владеющей онлайн-платформой по продаже просроченных долгов. По её данным, на протяжении 2020 года менее 10% должников микрофинансовых организаций, чьи данные попали к коллекторам, были не старше 20 лет.
Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители