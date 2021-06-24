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ПФР рассказал о прибавке к пенсии за советский стаж

Лера Букина
1 час назад
Пенсионный капитал за стаж до 2002 года повышается на 10% и автоматически учитывается для всех граждан. Также за каждый проработанный год до 1991 года добавляют еще по одному проценту. Об этом пишет PRIMPRESS со ссылкой на Пенсионный фонд РФ.
ПФР рассказал о прибавке к пенсии за советский стаж
Фото: ТАССТАСС
«Этот момент регулируется Федеральным законом «О трудовых пенсиях». Согласно этому документу, пенсии россиян подлежат увеличению за весь стаж до 2002 года», — пояснили в ПФР.
Эксперты российских банков назвали четыре способа, которые могут обеспечить гражданам значительную прибавку к пенсии. Аналитики обратили внимание на то, что пенсионный портфель в России можно самостоятельно составить с помощью инвестиций на фондовом рынке, аренды недвижимости, банковских вкладов и хранения денег в валюте.
Не так давно председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о том, что нужно вернуть индексацию пенсий в целом.
Как заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» и, если ее нет, на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.
Личный счет,Ярослав Нилов,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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