ПФР рассказал о прибавке к пенсии за советский стаж

Эксперты российских банков назвали четыре способа, которые могут обеспечить гражданам значительную прибавку к пенсии. Аналитики обратили внимание на то, что пенсионный портфель в России можно самостоятельно составить с помощью инвестиций на фондовом рынке, аренды недвижимости, банковских вкладов и хранения денег в валюте.

Как заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова, с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир» и, если ее нет, на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия.