Условный рацион россиянина за год подорожал в среднем на 20%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Котлета с пюрешкой» сети региональных исследовательских компаний «Полстеры.рф».

За год свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - в 2 раза, картофель - в 1,7 раза.

В июне в большинстве регионах расходы на еду (с учетом потребности в питательных веществах) превысили 80% прожиточного минимума.

Эксперты выбрали самые дешевые товары в минимальной фасовке. Они представили, что человек питается только дома, три раза в день. Рацион выглядит следующим образом: на завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. На обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. На ужин - салат «Оливье», макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

Мониторинг проводят ежеквартально с весны 2020 года. Как выяснилась, в июне прирост по отношению к предыдущей волне составил 5,6%. В ряде городов была зафиксирована отрицательная динамика. В Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Барнауле и в Москве продукты упали в цене от 0,9 до 6,5%. В ряде регионов стоимость рациона не изменилась.

В Нижнем Новгороде составили самый дешевый рацион - на 304 рубля в сутки. На второй строчке расположился Барнаул (308 рублей), на третьей — Самара (310 рублей). Наиболее дорогой набор ингредиентов, как и ранее, был зафиксирован в Якутске (528 рублей). В топ-3 дорогой еды также были включены Мурманск (424 рубля) и Улан-Удэ (392 рубля).

Москва оказалась примерно в середине списка, здесь суточный рацион оценен в 346 рублей, а месячный – в 2 тысячи 344 рубля. В Санкт-Петербурге «Пюрешка» выросла в цене с марта на 10%, до 349 рублей.

Наибольший рост за год выявлен в Омске — 34,6%, на второй строчке — Саратов, где стоимость набора с лета 2020 года поднялась на 32,3%.