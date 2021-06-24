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Оформить "Мир": часть россиян рискуют остаться без пенсионных выплат с 1 июля

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Проблемы с получением пенсии могут возникнуть с 1 июля у пожилых россиян, которые не имеют карту национальной платежной системы «Мир», либо счет и вклад с возможностью пополнения и снятия денег. Об этом агентству «Прайм» заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Оформить "Мир": часть россиян рискуют остаться без пенсии с 1 июля
Фото: ТАССТАСС
Она отметила, что ограничения связаны с действием федерального закона «О национальной платежной системе».
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Проще всего будет решить вопрос пенсионерам, которые получали ранее выплаты на карту платежных систем Visa или Mastercard, имея при этом карту «Мир». Просто нужно будет уведомить о ее наличии Пенсионный фонд России.
«Чтобы пенсия перечислялась на новую карту, необходимо подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты «Мир». Это можно сделать через личный кабинет банка, портал Госуслуг, через отделение ПФР или также через МФЦ», - пояснила она.
Если же у пенсионера карты «Мир» нет, то необходимо обратиться в банк и завести ее. Однако нужно озаботиться этим уже сейчас, так как процесс оформления занимает как минимум семь дней.
По словам Финогеновой, если пенсионер не хочет пользоваться банковскими услугами, то можно получать пенсию через «Почту России». При этом начисленная пенсия в любом случае не пропадет. Для тех, кто не имеет карты «Мир» или счета с возможностью пополнения и снятия, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно будет забрать положенные выплаты, придя в офис банка.
«Что касается других банков, где у пенсионера был ранее открыт счет для перечисления пенсий, то их сотрудники после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем денег и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир»», — заключила эксперт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия работает над отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Visa и MasterCard могут уйти из России из-за санкций.
В Mastercard и Visa отметили, что работают в России 20 и 30 лет соответственно, намерены оставаться на российском рынке и сотрудничают с Национальной системой платежных карт.
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