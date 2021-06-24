Оформить "Мир": часть россиян рискуют остаться без пенсии с 1 июля

«Чтобы пенсия перечислялась на новую карту, необходимо подать заявление, в котором указывается 20-значный номер счета карты «Мир». Это можно сделать через личный кабинет банка, портал Госуслуг, через отделение ПФР или также через МФЦ», - пояснила она.
«Что касается других банков, где у пенсионера был ранее открыт счет для перечисления пенсий, то их сотрудники после получения средств из ПФР обязаны в 10-дневный срок связаться с получателем денег и сообщить ему о необходимости оформления карты «Мир»», — заключила эксперт.