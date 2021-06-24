Стартапы дня: зарабатываем на миллениалах и медицинском туризме

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Dims.: нестандартная мебель от дизайнеров-одиночек

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Американская мебель - чаще всего типовая и недолговечная. Стартап Dims. хочет изменить подход к меблировке: компания сотрудничает с независимыми дизайнерами со всего мира, воплощает их проекты в жизнь на американских фабриках (если это не ручная работа) и продает на своей платформе.

«Dims. работает исключительно с современными дизайнерами над созданием новой современной мебели. Мы не воспроизводим, не переиздаем и не переделываем дизайны прошлых эпох», - подчеркивает стартап. Розничная стоимость продукции, представленной на Dims., начинается от 175 долларов.

Несмотря на проблемы, с которыми столкнулись все розничные компании из-за COVID-19, Dims. зафиксировала взрывной рост потребительского спроса - годовая выручка выросла на 1450 процентов с 2019-го (141 тысяча долларов) по 2020 год (2,2 миллиона долларов).

На платформе Republic компания привлекла более 138 тысяч долларов от 198 инвесторов, минимальное вложение - сто долларов.

Nate: интернет-шоппинг для миллениалов

Американский стартап Nate обещает сделать интернет-шоппинг еще более быстрым и удобным: для этого нужно скачать приложение, один раз настроить в нем данные для оплаты покупок, после чего на любой странице товара в любом интернет-магазине можно вызвать системную функцию шаринга, выбрать Nate и приложение само совершит покупку.

Искусственный интеллект избавит человека от заполнения форм с данными карты и адресами доставки, рассказал портал «Стартап дня». Еще одна функция приложения Nate - единый вишлист, в который можно добавлять товары из разных интернет-магазинов и покупать их позже.

Зарабатывает Nate на встроенной рассрочке. Пользователь может выбрать эту функцию, Nate заплатит за него магазину, а потом по расписанию будет списывать платежи с карты пользователя. Стартап привлек уже 38 миллионов долларов инвестиций.

Pulse Protocol: удобный и доступный медицинский туризм

Стартап Pulse Protocol хочет создать мир, в котором каждый будет иметь доступ к качественному медицинскому туризму и прозрачным ценам. Создатели компании вдохновились примерами Uber и Airbnb и разработали комплексное программное обеспечение и маркетинговую платформу для врачей, больниц и пациентов.

В 2014 году у отца основателя Pulse, врача из США, диагностировали рак, и его прогноз был мрачным. Благодаря связям его семьи, опыту работы в медицине и настойчивости родные смогли вылечить его. Лучшим вариантом стало обращение за медицинской помощью за пределами США. Организовать это было непросто, несмотря на опыт и связи семьи.

Трудности, с которыми члены семьи столкнулись на этом пути, привели их к созданию платформы Pulse. Программное обеспечение CRM адаптировано для индустрии медицинского туризма: технология Pulse устраняет разрыв между медицинскими работниками и пациентами.

С помощью платформы пациенты получают доступ к сети врачей мирового класса, а договориться о лечении им помогают координаторы Pulse, говорящие на разных языках. Платформа зарабатывает за счет комиссий с оплаты услуг и от продажи программного обеспечения.