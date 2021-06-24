От ₽89,5 тысяч: на туры в Грецию ожидается ажиотажный спрос

Туры в Грецию будут пользоваться ажиотажным спросом. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу туроператора TezTour.

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Россия с 28 июня увеличивает количество рейсов в несколько уже открытых для полетов стран, включая Грецию. Регулярные рейсы запустят на греческие курорты.

«На первые вылеты ожидается ажиотажный спрос. Подобная ситуация уже наблюдалась после восстановления авиасообщения с рядом популярных стран летом 2020 года», — заявили в компании.

Кроме того, ожидается выполнение полетной программы на разрешенных регулярных рейсах авиакомпании Aegean Airlines с 10 июля по трем курортным направлениям: Крит, Родос и Корфу. Полеты из Москвы на Крит (Ираклион), Родос и Корфу с этой даты будут выполнять четыре раза в неделю.

У российских туристов с 23 июня по средам уже есть возможность отправляться на Родос на прямых рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии»

В туроператоре сообщили, что стоимость туров в Грецию в июле на семь ночей с проживанием в трехзвездочном отеле на завтраках стартует от 91,3 тысячи рублей на двоих. В ближайшие даты на таких же условиях доступен тур по цене от 89,5 тысячи рублей на двоих.

Условия для въезда: либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справка о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией или из уполномоченной лаборатории с отрицательным диагнозом РАПИД (антиген) теста на COVID-19, выданная за 48 часов до прибытия в Грецию.