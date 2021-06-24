С 1 июля начнут принимать заявления на новые пособия семьям

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты беременным, а также более 36 миллиардов рублей — на выплаты отцам и матерям-одиночкам. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин передает «Прайм».

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Вставшие на учет на ранних сроках беременности женщины, находящиеся в трудном финансовом положении, будут ежемесячно получать около 6300 рублей до рождения ребенка, отметил премьер-министр. Конкретная сумма зависит от региона проживания. Как отмечается, в 2021 году на финансовую поддержку могут рассчитывать более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству.

Мужчины и женщины, которые в одиночку воспитывают детей, будут также получать пособие.

«Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем — около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей», — подчеркнул Мишустин.

Заявку на выплаты можно оформить с 1 июля.