Цены снизятся: АТОР назвал убийственным решение по Югу России

«Это решение просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии», - заявила НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
«Мы готовим обращение к краснодарскому губернатору и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Федеральное агентство по туризму с просьбой уравнять наших граждан, кто отдыхает на российских курортах с теми, кто выезжает за границу. Это значит, что от требовать от туристов должны либо ПЦР, либо прививку», - заявила Майя Ломидзе.
«С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - сказала Ломидзе.