Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цены снизятся: АТОР назвал убийственным решение по Югу России

Вероника Полынина
1 час назад
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали решение губернатора Краснодарского края о новых ограничениях для туристов убийственным для туриндустрии.
Цены снизятся: АТОР назвал убийственным решение по Югу России
Фото: ТАССТАСС
«Это решение просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии», - заявила НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».
По словам Майи Ломидзе, подобным образом можно добиться снижения цен на курортах и чистоты пляжей, но для региона, который зарабатывает на туризме, решение Вениамина Кондратьева «странное».
Исполнительный директор АТОР возмутилась тем, что российским туристам на родине не предоставили выбора: поехать на отдых с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. Она подчеркнула, что в зарубежных странах, где принимают россиян, такой выбор предоставлен.
«Мы готовим обращение к краснодарскому губернатору и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Федеральное агентство по туризму с просьбой уравнять наших граждан, кто отдыхает на российских курортах с теми, кто выезжает за границу. Это значит, что от требовать от туристов должны либо ПЦР, либо прививку», - заявила Майя Ломидзе.
Она также отметила, что после объявления о новых ограничениях туристы стали аннулировать туры в Краснодарский край, поскольку невозможно успеть пройти двухкомпонентную вакцинацию до 1 августа.
«С учетом массированной кампании за вакцинацию, записаться на прививку в короткие сроки очень сложно. Это технически сложно сделать», - сказала Ломидзе.
Личный счет,Дмитрий Чернышенко,Майя Ломидзе,Вениамин Кондратьев,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители