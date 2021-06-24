Цены снизятся: АТОР назвал убийственным решение по Югу России

Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали решение губернатора Краснодарского края о новых ограничениях для туристов убийственным для туриндустрии.

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«Это решение просто убийственное для наших курортов и для всей туриндустрии», - заявила НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля курорты региона будут принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. А уже с 1 августа отели смогут заселять туристов «только с сертификатом о вакцинации».

По словам Майи Ломидзе, подобным образом можно добиться снижения цен на курортах и чистоты пляжей, но для региона, который зарабатывает на туризме, решение Вениамина Кондратьева «странное».

Исполнительный директор АТОР возмутилась тем, что российским туристам на родине не предоставили выбора: поехать на отдых с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. Она подчеркнула, что в зарубежных странах, где принимают россиян, такой выбор предоставлен.

«Мы готовим обращение к краснодарскому губернатору и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, в Федеральное агентство по туризму с просьбой уравнять наших граждан, кто отдыхает на российских курортах с теми, кто выезжает за границу. Это значит, что от требовать от туристов должны либо ПЦР, либо прививку», - заявила Майя Ломидзе.

Она также отметила, что после объявления о новых ограничениях туристы стали аннулировать туры в Краснодарский край, поскольку невозможно успеть пройти двухкомпонентную вакцинацию до 1 августа.