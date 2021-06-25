Названы три лучшие акции для покупки

Финансист Дэвид Ягельски заявил, что лучшие акции для вложений «прямо сейчас» - это акции компаний CardinalHealth, McDonald’s и Comcast. Об этом сообщает The Motley Fool

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Ягельски отметил, что CardinalHealth - дивидендный аристократ, это означает, что компания десятилетиями увеличивала свои дивидендные выплаты. Акции компании приносят доходность в 3,4 процента, что намного выше среднего показателя S&P 500 (1,4 процента).

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«Что особенно хорошо в этом бизнесе, так это его стабильность. За последние три квартала продажи объемом 120 миллиардов долларов выросли на скромные три процента к прошлому году. Это может показаться скучным инвесторам, ориентированным на рост, но это стабильность, необходимая любителям дивидендов», - подчеркнул Ягельски.

McDonald’s также является дивидендным аристократом. Акции сети фастфуда дают доход в 2,3 процента – тоже выше среднего. Экономисты отмечают способность компании адаптироваться к меняющимся вкусам. McDonald's не предлагает разные блюда в разных частях мира, а недавно стало известно, что компания работает над разработкой большого количества вегетарианских продуктов.

По итогам первого квартала года продажи компании выросли на 13,6 процента в США, в целом в мире - на 7,5 процента.

Третий вариант - Comcast - крупнейший оператор кабельного телевидения и широкополосного доступа к интернету в США, а также самый крупный оператор платного телевидения в мире с 52 миллионами абонентов. Преимущество компании перед McDonald's и CardinalHealth состоит в том, что ее деятельность более диверсифицирована, считает Ягельски.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ранее советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Через такие фонды инвесторы владеют активами (акции, облигации, сырье) не напрямую, а через «общий котел», поэтому порог входа доступен каждому.