Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

ФАС. Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%. Об этом «Известиям» заявили

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Согласно ожиданиям социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4%.

Как указали в ФАС, во избежание необоснованного повышения тарифов на услуги ЖКУ в субъектах служба мониторит соблюдение предельных индексов. В 2020 году повышение суммы платы россиян за коммунальные услуги в среднем по стране достигло 3,1%, хотя прогнозировалось, что оно составит 4%, отметили там.

Как заявили в службе, пересмотр тарифов необходим для того, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей.

Также в ФАС пояснили, что индексы устанавливаются правительством России

Например, в Чечне установили порог в 6,5%, в Якутии — в 6%, в Новгородской области — в 6,4%, в Мурманской — в 3,2%, в Магаданской — в 3,8%, в Пензенской — в 3,4%, следует из распоряжения кабмина.

Также стало известно, что за период пандемии сумма долга россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла на 55 миллиардов и минувшей осенью достигла 625 миллиардов рублей.