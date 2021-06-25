Тарифы на холодную воду предложили повысить

У российских водоканалов наблюдаются финансовые проблемы с заменой труб, очисткой сточных вод и закупкой качественных реагентов. Об этом «Известиям» сообщила директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

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Она считает, что решить эти проблемы может повышение тарифов за холодную воду и канализацию.

Кроме того, она обратила внимание на очень низкий уровень цен на эти услуги в России. По словам Довлатовой, нехватка средств у организаций, которые занимаются водоснабжением, влечет за собой ухудшение качества воды в квартирах граждан, а также в водоемах.

Именно поэтому она призвала задуматься о повышении тарифов до экономически обоснованных. Довлатова также выступила за адресное субсидирование малоимущих граждан.

В России больше всего недофинансированы водоканалы, заявила член совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева. Она выступает за отказ от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ. Разворотнева считает, что целесообразно дать региональным властям возможность самим устанавливать тарифы.

Как стало известно, стоимость ЖКУ в России поднимется с 1 июля. Рост ожидается в связи с ежегодной индексацией. Он составит примерно 3,3%.

Как заявили в ФАС , пересмотр тарифов необходим для того, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей.

Некоторое время назад эксперты сообщили, что установка счетчиков и энергосберегающего оборудования поможет снизить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ.