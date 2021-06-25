«Кризис не за горами»: россиянам посоветовали покупать валюту

По итогам мая 2021 года было зафиксировано сокращение объема валютных депозитов россиян до минимального с конца 2010 года уровня — ниже $58,5 млрд. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на статистику Банка России

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Как отмечают в регуляторе, валютные депозиты стабильно сокращаются на протяжении многих лет.

Но такая динамика не удивляет, поскольку доходность в валюте по депозитам в российских банках близка к нулю и даже бывает отрицательной.

«Всего два года назад многие кредитные организации предоставляли возможность открыть валютный депозит в долларах под 1,5-2,5% годовых, а сегодня и 0,5% является выгодным предложением», — сообщил аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.

Нынешняя ситуация связана с закрытием границ, поскольку держать крупные суммы в валюте на счетах в банке для грядущих поездок бессмысленно, подчеркнул инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов

Вместе с тем в краткосрочной перспективе целесообразно задуматься о покупке наличных долларов и евро, если имеются «лишние» деньги, считают эксперты. В России заканчивается полугодичный налоговый период, который окажет российской валюте определенную поддержку, заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова . Что касается позиций доллара, то они остаются достаточно крепкими на глобальном валютном рынке. В этой связи можно задуматься о покупке наличной валюты для сбережений или зарубежных поездок, считает она.

Глобальный экономический кризис не за горами, считают многие международные эксперты. Поэтому, по мнению Суверова, держать валюту на текущих счетах с возможностью распоряжаться своими средствами лучше, чем «зарывать сбережения на несколько лет во вкладах».