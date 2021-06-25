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«Кризис не за горами»: россиянам посоветовали покупать валюту

Лера Букина
59 минут назад
По итогам мая 2021 года было зафиксировано сокращение объема валютных депозитов россиян до минимального с конца 2010 года уровня — ниже $58,5 млрд. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на статистику Банка России.
«Кризис не за горами»: россиянам посоветовали покупать валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечают в регуляторе, валютные депозиты стабильно сокращаются на протяжении многих лет.
Но такая динамика не удивляет, поскольку доходность в валюте по депозитам в российских банках близка к нулю и даже бывает отрицательной.
«Всего два года назад многие кредитные организации предоставляли возможность открыть валютный депозит в долларах под 1,5-2,5% годовых, а сегодня и 0,5% является выгодным предложением», — сообщил аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.
Нынешняя ситуация связана с закрытием границ, поскольку держать крупные суммы в валюте на счетах в банке для грядущих поездок бессмысленно, подчеркнул инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Вместе с тем в краткосрочной перспективе целесообразно задуматься о покупке наличных долларов и евро, если имеются «лишние» деньги, считают эксперты. В России заканчивается полугодичный налоговый период, который окажет российской валюте определенную поддержку, заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Что касается позиций доллара, то они остаются достаточно крепкими на глобальном валютном рынке. В этой связи можно задуматься о покупке наличной валюты для сбережений или зарубежных поездок, считает она.
Глобальный экономический кризис не за горами, считают многие международные эксперты. Поэтому, по мнению Суверова, держать валюту на текущих счетах с возможностью распоряжаться своими средствами лучше, чем «зарывать сбережения на несколько лет во вкладах».
Как заявили в ЦБ, ставка по вкладам в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов в рублях, по итогам третьей декады марта увеличилась с 4,51% до 4,57%.
Личный счет,Сергей Суверов,Анна Бодрова,Центральный банк России,Московский комсомолец,
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