«Кризис не за горами»: россиянам посоветовали покупать валюту

Вместе с тем в краткосрочной перспективе целесообразно задуматься о покупке наличных долларов и евро, если имеются «лишние» деньги, считают эксперты. В России заканчивается полугодичный налоговый период, который окажет российской валюте определенную поддержку, заявила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова
. Что касается позиций доллара, то они остаются достаточно крепкими на глобальном валютном рынке. В этой связи можно задуматься о покупке наличной валюты для сбережений или зарубежных поездок, считает она.