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Готовьтесь уже сейчас: Экономист спрогнозировал кризис через полгода

Мария Иванова
32 минуты назад
Российский экономист Михаил Делягин предрек наступление нового экономического кризиса и посоветовал россиянам на ближайшие полгода полностью отказаться от рискованных вложений, в том числе и от игры на бирже. Об этом пишет DEITA.RU.
Готовьтесь уже сейчас: Экономист спрогнозировал кризис через полгода
Фото: ТАССТАСС
Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин назвал неизбежным новый экономический кризис, отметив, что у Центробанка есть все необходимые инструменты для поддержки экономики и населения на такой случай.
По мнению Делягина, кризис не заставит себя долго ждать, и россиянам стоит начать готовиться к нему уже сейчас, чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации через полгода.
Экономист посоветовал в ближайшее время придерживаться одного важного правила — полностью отказаться от инвестиций в рискованные активы. И в первую очередь, вывести свои вложения с биржи, не покупать ценные бумаги и криптовалюты.
Делягин уверен, что такие инструменты для обогащения стоит использовать только в условиях растущей экономики и отсутствия шоков. А в ситуации кризиса, когда существуют серьезные риски падения прибыли компаний и их разорения, вкладывать сбережения в подобные активы – слишком безрассудно.
Также эксперт призвал жителей России постараться избавиться от долгов, не брать кредиты и вложить деньги в недвижимость и надежную европейскую валюту.
Личный счет,Алексей Заботкин,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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