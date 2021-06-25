Стартапы дня: зарабатываем на играх из 90-х и микромобилях

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

Фото: Рамблер Рамблер

Eli Electric Vehicles: эволюция микромобилей

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Стартап Eli Electric Vehicles хочет переосмыслить идею личного автомобиля: компания создает микроэлектромобили для ежедневных поездок на небольшие расстояния. Среди целей Eli - сокращение количества пробок и борьба с загрязнением воздуха.

Автомобиль Eli ZERO в настоящее время находится в стадии разработки. По расчета стартапа, рынок микромобилей в США, ЕС и Китае к 2030 году достигнет объема в 320 миллиардов долларов. У компании уже есть партнерские соглашения с известными производителями и крупными дистрибьюторами, которые помогут развить глобальную сеть дилерских центров. Продавать Eli ZERO планируют по 12 тысяч долларов (около 868 тысяч рублей).

В Eli отмечают, что в городах США 75 процентов поездок на автомобиле составляют менее десяти миль (16 километров), что делает микромобильные транспортные средства очень привлекательными.

Стартап привлек на StartEngine 1 296 942 долларов от 1424 инвесторов. Минимальная инвестиция - 250 долларов, компания оценивается в 18 миллионов долларов.

Atmos Home: упрощение умного дома

Стартап Atmos Home ставит перед собой задачу упростить систему умного дома (набор домашних устройств, способных выполнять действия и решать повседневные задачи без участия человека, - включать и выключать свет, открывать и закрывать окна и двери и так далее).

Продукт компании - AtmosControl - представляет собой систему с голосовым управлением умным домом, также в ней предусмотрено управление жестами, касанием и смартфоном. Это универсальный пульт дистанционного управления для всех устройств умного дома. У Atmos Home более тысячи клиентов в 28 странах.

По прогнозам, к 2023 году этот рынок достигнет 135 миллиардов долларов. Компания считает, что уже в этом году количество умных домашних устройств может превысить количество смартфонов.

В стартепе отмечают, что многие цифровые помощники, участвующие в управлении умным домом, всегда включены и записывают разговоры. Эти записи потом прослушиваются сотрудниками компаний. У AtmosControl таких кейсов с конфиденциальностью нет: компания не показывает рекламу своим клиентам и не продает дополнительные продукты.

AtmosHome собрал 1 234 089 долларов от 1474 инвесторов на StartEngine. Минимальное вложение - 250 долларов, стоимость компании - 12 миллионов долларов.

Digital Eclipse: новая жизнь для видеоигр из 90-х

Стартап Digital Eclipse использует технику, которая позволяет переносить игры, созданные для приставок прошлого века, на современные компьютеры и игровые консоли. Компания работает с Disney , PlayStation, Microsoft , Nintendo и многими другими.

Digital Eclipse перевыпустила игры Aladdin и Lion King, впервые вышедшие на Sega, MEGAMAN для Nintendo и многие другие. Стартап не просто переводит игры на новые платформы, но и модернизирует их, улучшая графику. Также Digital Eclipse производит множество бонусных материалов от концепт-арта до документальных фильмов об играх и их создателях.