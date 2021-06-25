В чужом кармане: сколько зарабатывает банкир

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

33-летняя Валерия К. - руководитель проектов в одном из российских банков. У Валерии юридическое образование и десятилетний опыт работы в банке.

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«Я начинала консультантом, в маленьком отделении маленького города. Училась на заочном и работала. Сразу скажу, если хотите хорошо зарабатывать в банке, нужно стремиться либо к должности менеджера по работе с корпоративными клиентами, либо в private banking, где состоятельные физлица. Есть и другой вариант - внутренний аудит в банках. Зарплаты там от ста тысяч рублей и есть полугодовые бонусы», - рассказывает Валерия.

Должность главы отдела Валерия занимает полгода, в этот банк она пришла из более крупной организации. В ее обязанности входит работа с дочерними структурами, анализ финансового состояния компаний, выстраивание их взаимодействия друг с другом, ведение внутригрупповых сделок.

Для трудоустройства требовался опыт работе в банке от шести лет, включая как минимум три года на аналогичной должности (на предыдущей работе Валерия была замом руководителя проектов). Ее зарплата - 170 000 рублей, как и было указано в вакансии.

«Сейчас даже необязательно идти таким долгим путем, какой был у меня. На прошлой работе департамент ценных бумаг набирал стажеров из вчерашних студентов. Критерии отбора, конечно, серьезней, чем в отделении. Но шансы попасть неплохие и перспективы выше, чем сидеть годами на операционке», - говорит Валерия.

Она отмечает, что обслуживание физлиц и продажа им банковских продуктов - самая стрессовая работа.

«В большинстве банков премию таким сотрудникам выплачивают только при стопроцентном выполнении плана (хорошо, если личного, а то и всего отдела). Задержки на работе постоянно. Часто дергают в выходные, причем без доплаты. Хорошо, что для меня это уже в прошлом. Надеяться на будущее управляющего отделения, если у вас нет связей, тоже не советую, по моим наблюдениям, управляющие - горстка одних и тех же людей, кочующая из банка в банк», - рассказывает Валерия.

Она отмечает, что в банковской работе ей особенно нравится «порядок и четкая иерархия во всем», дисциплина и хорошие соцпакеты с ДМС.

Валерия живет вместе с молодым человеком, недавно они погасили ипотеку. Траты на продукты и оплату коммунальных услуг они делят поровну.

Примерные траты Валерии (в месяц):

На салон красоты, одежду и/или косметику - до 30 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/рестораны/бары/активный отдых) - до 20 000 рублей

На продукты - до 15 000 рублей

На такси - до 10 000 рублей

На хозтовары и небольшие спонтанные покупки - до 7 000 рублей

Ее часть услуг ЖКХ - 3 500 рублей

На мобильную связь, подписки на музыку и электронные книги - 1 500 рублей