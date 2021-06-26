Пенсионерам упростили компенсацию за проезд

Постановление правительства России о порядке предоставления компенсаций пенсионерам-северянам за проезд к месту отдыха вступило в силу 26 июня 2021 года, сообщает ИА DEITA.RU.

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Как известно, чтобы получить компенсацию за проезд к месту отдыха пенсионеры-северяне обращаются за специальными именными талонами в Пенсионный фонд. Но для получения такого талона пожилому человеку было необходимо предъявить подтверждающий документ из санатория или дома отдыха.

Кроме того, в некоторых случаях в Фонде требовали справку от РЖД о стоимости проезда. В соответствии с новым документом, эти два бюрократические требования упразднили. Новый порядок касается граждан, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности.

Льготу получат не только пенсионеры из северных регионов, но также из приравненных к ним территорий. Возмещение расходов за проезд до места отдыха и обратно производится Пенсионным фондом один раз в два года.

Кроме того, с 1 января 2021 года пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начали компенсировать расходы на проезд к месту отдыха и обратно независимо от того, находится гостиница в России или нет. Хотя в пандемийный период эта мера поддержки пока не очень актуальна.