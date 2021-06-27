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Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи

Газета.Ru
54 минуты назад
Сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые вакансии в июне для молодежи, сообщает ТАСС.
Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
До 200 тысяч рублей в месяц может получить 3D-модельер в Москве. Соискатель должен уметь работать с 3D-пакетом и собирать сцены интерьера.
В Петербурге до 190 тысяч рублей предлагают начинающему специалисты по организации выставок. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы с возможностью обучения за счет компании.
В Уфе требуется программист Java, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц, а в Челябинске открыта вакансия UX/UI дизайнера интерфейсов с таким же окладом. Аналогичную зарплату предлагают автомойщику в Владивостоке.
От 80 тысяч рублей может получать мастер по ремонту в Воронеже. Работодатель готов принять на работу человека без опыта в этой сфере и обучить его за счет компании. Специалист будет проводить диагностику и настройку электронного модуля крупной бытовой техники, а также осуществлять ремонт оборудования на выезде.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.
Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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