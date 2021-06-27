Юрист рассказал, кто может получать пособие 55 тысяч рублей на ребенка

Пособие в виде полного размера зарплаты имеют право получать работники, взявшие больничный по уходу за малолетним ребенком. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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«Родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере ста процентов от своего среднего заработка», - цитирует агентство юриста Алексея Петропольского.

По словам специалиста, средняя величина заработка граждан страны, по данным Росстата, сейчас составляет 55 208 рублей. То есть, именно на такое пособие может рассчитывать среднестатистический родитель в связи с уходом за своим ребенком.

При назначении выплаты продолжительность стажа работника учитываться не должна. Оформление такого больничного происходит в индивидуальном порядке, в соответствии с размером средней зарплаты конкретного работника.

В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на поддержку малообеспеченных семей с детьми будет дополнительно выделено более 55,3 млрд рублей. Речь идет о ежемесячных пособиях для семей с детьми возрастом от трех до семи лет.