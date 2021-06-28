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Работодатели высказались о возможности повышения зарплат

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
47 минут назад
Российские работодатели оценили готовность повысить зарплаты сотрудникам в исследования портала «Работа.ру».
Работодатели высказались о возможности повышения зарплат
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"
Более трети опрошенных (36%) собираются увеличить зарплату работникам во втором полугодии этого года, пишет РБК. Не планируют менять зарплаты в своих фирмах 62% респондентов, еще 2% намереваются понизить их.
В то же время 54% опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была не более 10% (60% респондентов). На 10-30% зарплаты работников обычно повышают в 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50% от нынешней зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.
Пока не повышали зарплаты в этом году 43% опрошенных работодателей, а 3% респондентов отметили, что зарплаты понизились.
В опросе участвовали более тысячи представителей компаний из всех федеральных округов.
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