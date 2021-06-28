Работодатели высказались о возможности повышения зарплат

В то же время 54% опрошенных работодателей отметили, что уже поднимали зарплаты сотрудников в этом году. Чаще всего прибавка была не более 10% (60% респондентов). На 10-30% зарплаты работников обычно повышают в 36% компаний. Еще 3% опрошенных работодателей рассказали, что в их фирмах повышение часто составляет 30-50% от нынешней зарплаты, а 1% респондентов повышают зарплаты в полтора-два раза.