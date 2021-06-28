«Россияне очень сильно пожалеют»: экономист дал совет по спасению денег

Многие россияне продолжают верить в то, что у них есть возможность заработать на акциях, но скоро они об этом сильно пожалеют. Желание извлечь выгоду из игры на бирже объясняется тем, что происходило в США в конце 2020 года и начале 2021 года, отметил Делягин. В этот период времени власти США активно вливали ликвидность в национальную экономику, подчеркнул он. Средства, полученные людьми со стороны государства, могли быть потрачены на свое усмотрение. Делягин обратил внимание на то, что многие американцы не имели средств даже на еду, но упорно вкладывали средства в акции. По его словам, это привело к перегреву рынка. Теперь его ожидает неминуемая коррекция, считает Делягин.