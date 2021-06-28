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«Россияне очень сильно пожалеют»: экономист дал совет по спасению денег

Лера Букина
3 часа назад
Не стоит рассчитывать на победу в играх на бирже из-за перегревшегося рынка. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
«Россияне очень сильно пожалеют»: экономист дал совет по спасению денег
Фото: ТАССТАСС
Многие россияне продолжают верить в то, что у них есть возможность заработать на акциях, но скоро они об этом сильно пожалеют. Желание извлечь выгоду из игры на бирже объясняется тем, что происходило в США в конце 2020 года и начале 2021 года, отметил Делягин. В этот период времени власти США активно вливали ликвидность в национальную экономику, подчеркнул он. Средства, полученные людьми со стороны государства, могли быть потрачены на свое усмотрение. Делягин обратил внимание на то, что многие американцы не имели средств даже на еду, но упорно вкладывали средства в акции. По его словам, это привело к перегреву рынка. Теперь его ожидает неминуемая коррекция, считает Делягин.
По словам эксперта, сейчас нужно незамедлительно распродать иностранные ценные бумаги.
В России зафиксировано снижение среднего размера вложений в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в 2020 году. Сокращение составило до 29% по сравнению с 2019 годом, заявили в управляющих компаниях. Как отмечается, это обусловлено введением в марте 2020 года возможности сделать вложение онлайн и расширением аудитории ПИФов. Кроме того, при удаленном инвестировании нет платы за «вход» размером в 1%.
Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
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