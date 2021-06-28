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Части россиян повысят зарплаты в 2021 году

Лера Букина
2 часа назад
Более трети опрошенных работодателей (36%) намерены поднять заработную плату сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Более половины участников опроса (62%) не планируют менять размер зарплаты своим работникам. 2% работодателей намерены снизить ее.
Вместе с тем более половины опрошенных представителей компаний (54%) сообщили, что уже подняли заработную плату сотрудникам в 2021 году. До 10% - наиболее частая надбавка среди компаний (60%). На 10–30% зарплаты обычно поднимают зарплату 36% организаций. 3% респондентов поднимают зарплату на 30–50%, 1% участников поднимают зарплату в полтора-два раза.
43% работодателей пока не поднимали зарплату сотрудникам в текущем году, а 3% участников заявили, что зарплаты стали ниже.
Зарплаты среднестатистических представителей среднего класса в России в первом квартале 2021 года выросли на 2,9%. Об этом говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова», проведенном аналитиками SberCIB.
На фоне роста заработной платы эксперты стали в целом более оптимистично оценивать экономическую ситуацию. Индекс потребительских настроений вернулся на средний уровень 2018-2020 годов. Россияне стали чаще ходить за покупками и реже обращать внимание на цены.
Личный счет,Видео,РБК,
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