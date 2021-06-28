Стартапы дня: зарабатываем на аллергии и еде для женщин

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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Flower Turbines: личный ветрогенератор

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Стартап Flower Turbines создает «элегантные, инновационные, эффективные» и небольшие ветрогенераторы, рассказывает портал InvestorPlace. Стартап хочет сделать свои турбины фундаментом глобальной компании по продаже возобновляемых источников энергии.

«Зачем инвестировать в ветрогенераторы? Ответ прост: ветер есть везде», - подчеркивает портал. Небольшие турбины можно установить где угодно - от офисных зданий до парковок. Стартап надеется сделать энергию ветра доступной для всех.

У небольших ветрогенераторов есть несколько проблем - обычно они слишком шумные, не слишком эффективные, их нельзя ставить близко друг к другу, кроме того, они небезопасны для птиц. Flower Turbines усовершенствовала свои турбины, повысив их эффективность, и обещает улучшать их и дальше.

Компания привлекла 2 847 214 долларов от 1 616 инвесторов. Минимальная инвестиция - 560 долларов, стоимость компании оценивается в 61,7 миллиона долларов.

Prep To Your Door: доставка еды для женщин

Стартап Prep To Your Door предлагает сервис доставки еды, рассчитанный на женщин от 35 до 55 лет, «которые строят карьеру, создают семью или делают и то, и другое». Компания обещает безотходную упаковку и «на сто процентов органическое меню на растительной основе».

В Prep To Your Door можно выбрать подписку на 5 - 20+ готовых блюд в неделю, включая свежеприготовленные блюда, ореховое молоко, соки, йогурты, сыры и печенье. Меню меняется каждую неделю (включает сезонные продукты). Стартап получил более одного миллиона долларов дохода от подписок за последний год.

На платформе Republic компания собрала более 75 тысяч долларов от 50 инвесторов. Минимальное вложение - 200 долларов.

Fluo Labs: световая терапия против аллергии

Стартап Fluo Labs разработал технологию, которая, как утверждается, способна помочь аллергикам и уменьшить симптомы аллергии без приема лекарств. По данным Fluo Labs, с разными видами аллергии сталкивается почти миллиард жителей планеты, а из-за глобального потепления сезоны аллергии становятся все длиннее и интенсивнее.

Мировой рынок средств для лечения аллергии растет и, по прогнозам, к 2025 году достигнет 40 миллиардов долларов. Однако 66 процентов аллергиков заявляют о неудовлетворенности своими лекарствами. Fluo Labs предлагает альтернативу - безрецептурное медицинское устройство, в котором используется световая терапия для временного облегчения симптомов аллергии. В его основе - фотобиомодуляция, неионизирующее нетепловое облучение с помощью LED-аппарата.

Одно из исследований показало, что назальные симптомы у людей с аллергией на цветение благодаря терапии Fluo Labs сокращаются на 31 процент. Компания рассчитывает получить одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США до конца 2021 года.