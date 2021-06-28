Продажи туров в Сочи упали в 2-3 раза

«Новые продажи на август практически отсутствуют, отмечают туркомпании, зато уже есть аннуляции. За прошедший с четверга период объемы среднедневных продаж туров на курорты Краснодарского края у крупнейших субъектов рынка внутреннего туризма сократились в два-три раза», - отмечается в сообщении.
«В прошедшую пятницу новые продажи были вообще единичными. При этом запросы на аннуляции все еще идут – каждый день десятками. Если позиция администрации региона не поменяется, мы ожидаем не только огромного падения новых продаж путевок, но и до 70% аннулированных туров на июль и август», - заявила управляющий партнер туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.