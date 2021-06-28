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Отказ от отпуска: Продажи туров в Сочи и Краснодарский край упали в 2-3 раза

Мария Иванова
1 час назад
По причине усиления требований для туристов в Краснодарском крае жители России стали существенно реже выбирать это направление для отдыха. Объемы продаж туров крупнейших операторов сократились в два-три раза. Об этом рассказали представители Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Продажи туров в Сочи упали в 2-3 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 июля в отели Краснодарского края будут пускать туристов только при наличии у них сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, с 1 августа - исключительно при наличии сертификата.
«Новые продажи на август практически отсутствуют, отмечают туркомпании, зато уже есть аннуляции. За прошедший с четверга период объемы среднедневных продаж туров на курорты Краснодарского края у крупнейших субъектов рынка внутреннего туризма сократились в два-три раза», - отмечается в сообщении.
Указывается, что туркомпаниями получается большое число запросов на аннуляцию туров.
«В прошедшую пятницу новые продажи были вообще единичными. При этом запросы на аннуляции все еще идут – каждый день десятками. Если позиция администрации региона не поменяется, мы ожидаем не только огромного падения новых продаж путевок, но и до 70% аннулированных туров на июль и август», - заявила управляющий партнер туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.
Жителям РФ, которые хотят отдохнуть за пределами своей страны, нужно обязательно покупать страховые полисы, которыми предусматривается оплата медицинских услуг при возникновении острых респираторных инфекций, в частности вызванных коронавирусом. Это россиянам недавно посоветовали в Ростуризме.
Личный счет,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,АГН "Москва",
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