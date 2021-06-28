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Ликвидация счетов: экономист призвал россиян спасать деньги

Лера Букина
26 минут назад
Уровень дипломатических отношений между Россией и Евросоюзом достиг дна. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».
Ликвидация счетов: экономист призвал россиян спасать деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что в ближайшее время взаимоотношения будут становиться только хуже. Хазин опирается на события, которые наблюдаются сегодня, а также на риторику официальных европейских властей.
Он допустил применение жесткой политики со стороны банков Европы по отношению к своим вкладчикам из России. Хазин не исключил принудительных ликвидаций счетов.
Если подобный сценарий реализуется, россияне, у которых есть деньги в европейских банках, будут вынуждены либо ехать забирать средства лично, либо принять их конфискацию.
По словам Хазина, европейские банки не будут пересылать в Россию деньги со счетов и содержимое банковских ячеек, поэтому следует поспешить это сделать самостоятельно.
Также он заявил, что в России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он. По словам Хазина, сегодняшнюю ситуацию в России можно охарактеризовать как «ужас без конца». В этой связи ожидать другого финала, кроме как ужасного, почти невозможно, подчеркнул экономист.
Личный счет,Михаил Хазин,ЕС,РИА "Дейта",
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