Доллары или евро: эксперт рассказал, от чего надо срочно избавляться

Обычно о стоимости доллара и евро говорят в отношении к рублю, но важно также проводить анализ их стоимости в отношении других валют. Например, в течение прошлого года доллар потерял к евро 9% стоимости, а до окончания текущего года эксперты прогнозируют снижение еще на 5-7%, и причина тому – проект "Северный поток - 2". Но это не означает, что необходимо избавляться от доллара и как можно быстрее скупать евро, пояснила
агентству "Прайм" директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.