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Доллары или евро: эксперт рассказал, от чего надо срочно избавляться

Анна Безрукова
1 час назад
Обычно о стоимости доллара и евро говорят в отношении к рублю, но важно также проводить анализ их стоимости в отношении других валют. Например, в течение прошлого года доллар потерял к евро 9% стоимости, а до окончания текущего года эксперты прогнозируют снижение еще на 5-7%, и причина тому – проект "Северный поток - 2". Но это не означает, что необходимо избавляться от доллара и как можно быстрее скупать евро, пояснила агентству "Прайм" директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская.
Доллары или евро: эксперт рассказал, от чего надо срочно избавляться
Фото: ТАССТАСС
"Для частных инвесторов доллар теперь уже не только универсальная "тихая гавань" и единственное средство хранения ресурсов. В настоящее время диверсификация валютной корзины для сохранения представляет особую важность", — сказала аналитик.
Она порекомендовала обратить внимание в качестве инструмента сбережения накоплений на такие валюты, как швейцарский франк и японская йена.
Есть также некоторые "звоночки", по которым можно понять, приобрести или продать валюту по более выгодным ценам. Чтобы эти сигналы увидеть, нужно отслеживать заявления Центробанка.
"Если Банк России сообщает о закупке долларов, значит, это хороший период для продажи ранее купленной валюты, так как курс доллара обязательно вырастет. И напротив: если регулятор решил снизить объемы валютных резервов, это означает, что доллар упадет в цене и хорошо бы его купить", — пояснила директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST.
Личный счет,Центральный банк России,
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