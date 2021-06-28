В чужом кармане: сколько зарабатывает ортодонт

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наш новый герой - 34-летний Максим К., стоматолог-ортодонт в одной из клиник Москвы.

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«Я из стоматологической семьи. Мой отец, тоже ортодонт, зарабатывал до 500 тысяч в месяц еще десять лет назад, когда я только учился. Поэтому вопрос о выборе узкой специальности передо мной не стоял - да, пришлось пройти курс дополнительной подготовки после окончания института, это еще два года, но это того стоило», - рассказывает Максим.

По его словам, для работы ортодонта нужен математический склад ума и пространственное мышление. Ортодонт занимается лечением дефектов развития зубов и челюстно-лицевого скелета, работает с различными нарушениями прикуса.

С помощью специальных ортодонтических конструкций (брекеты и тому подобное) ортодонт меняет положение зубов, чтобы нормализовать прикус, работу лицевых мускулов и решить другие проблемы.

Максим работает в двух клиниках, так как пациентов у ортодонта не слишком много. Но оплачивается работа хорошо: в одной из клиник он зарабатывает около 100 000 рублей, во второй - 130 000 рублей (туда он устроился недавно).

Для трудоустройства во вторую клинику, помимо профильного образования, требовался опыт работы от трех лет и стояло условие - минимум два дня работы в неделю (смены по восемь - десять часов).

«Некоторые коллеги работают и в трех, и в четырех местах. Обычно постоянный пациент приходит раз в месяц, в особых случаях - раз в две недели. А количество новеньких предсказать невозможно. В России люди не очень охотно идут к ортодонтам. Зубы «вроде не кривые» - и ладно. Про патологии прикуса знать ничего не хотят, не понимают, как это может быть опасно. Иногда долго уговариваешь человека, ради его же блага, но многие на здоровье экономят. К тому же в ортодонтии результат заметен только по прошествии времени, а людям хочется все и сразу. Иногда снимают тяги с брекет-системы, а потом тебя еще и обвиняют, что результата нет», - отмечает Максим.

Сейчас Максим живет вместе с девушкой в квартире, принадлежащей его семье. Он откладывает деньги на путешествия и участие в международных конференциях.

Примерные траты Максима (в месяц):

На продукты и доставку еды - до 35 000 рублей

На отдых и развлечения (рестораны/бары/кино) - до 30 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - до 15 000 рублей

На бензин - до 10 000 рублей

На дополнительные автомобильные расходы - до 7 000 рублей

На хозтовары и небольшие спонтанные покупки - 5 000 - 10 000 рублей

На интернет/мобильную связь - 2 000 рублей