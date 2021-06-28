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Страховщики разъяснили, какие выплаты положены в связи с ливнем в Москве

ТАСС
2 часа назад
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разъяснил, какие выплаты положены гражданам в связи с непогодой в Москве.
Москвичам напомнили о праве получить выплаты из-за "суперливня"
Фото: ТАССТАСС
Днем 28 июня на Москву обрушилась гроза с ливнями и сильным ветром, некоторые улицы столицы затопило. Вода начала течь даже по лестницам многоквартирных домов. К вечеру в Москве прогнозируют еще более сильный дождь с порывами ветра и градом.

Выплаты автовладельцам

"Владельцы поврежденных в результате затопления автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров", - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.
В Москве в 2020 году, по данным ЦБ, заключено 468 тыс. договоров каско. При этом в подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков.
Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика. Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

Страхование жилья и здоровья

По данным ВСС, граждане, застраховавшие жилье, имеют право на выплаты при причинении ущерба жилью в результате урагана.
"Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или залив квартиры в результате повреждения кровли", - пояснил президент ВСС.
До конца 2020 года в Москве действовала программа страхования жилья, дававшая проникновение страхования около 50-60%.
В рамках страхования жизни выплаты положены в соответствии с риском возникновения несчастного случая. Если в договоре есть такой пункт, пострадавшие имеют право на страховое возмещение. Его размер зависит от условий договора и может достигать очень значительных сумм. Ущерб, причиненный жизни и здоровью в результате урагана, удара молнии входит в страховое покрытие.
Личный счет,Игорь Юргенс,
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