Москвичам напомнили о праве получить выплаты из-за "суперливня"

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разъяснил, какие выплаты положены гражданам в связи с непогодой в Москве.

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Днем 28 июня на Москву обрушилась гроза с ливнями и сильным ветром, некоторые улицы столицы затопило. Вода начала течь даже по лестницам многоквартирных домов. К вечеру в Москве прогнозируют еще более сильный дождь с порывами ветра и градом.

Выплаты автовладельцам

"Владельцы поврежденных в результате затопления автомобилей смогут получить выплаты по договорам страхования каско при наличии таких договоров", - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

В Москве в 2020 году, по данным ЦБ, заключено 468 тыс. договоров каско. При этом в подавляющем большинстве договоров стихийные бедствия входят в число страховых рисков.

Чтобы получить выплату, владелец пострадавшего автомобиля должен сфотографировать поврежденное транспортное средство в том виде, как был причинен ущерб, и оперативно обратиться в свою страховую компанию. Далее следует действовать в соответствии с рекомендациями страховщика. Обращаем внимание, что страхование ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный в результате стихийного бедствия.

Страхование жилья и здоровья

По данным ВСС, граждане, застраховавшие жилье, имеют право на выплаты при причинении ущерба жилью в результате урагана.

"Таким ущербом могут быть, например, выбитые стекла в окнах или залив квартиры в результате повреждения кровли", - пояснил президент ВСС.

До конца 2020 года в Москве действовала программа страхования жилья, дававшая проникновение страхования около 50-60%.